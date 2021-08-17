بالفيديو: تسارع الاحداث يضع افغانستان والعالم في حالة ذهول وترقب للمتغيرات الجديدة

احداث متسارعة شهدتها افغانستان وضعت العالم في حالة من الاستغراب والسؤال عن جدوى الجيش الوطني الافغاني الذي اشرفت امريكا على تشكيله وتدريبه وتسليحه على مدى عشرين عاما والذي قيل ان قوامه 300 الف جندي فكيف تقهر هذا الجيش بهذه السرعة امام 70 الف عنصرا من طالبان.ووفق المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الافغانية دعت روسيا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي تطورات الاوضا في افغانستان، فيما ناقش وزير الخارجية الامريكي توني بلنكن تلك التطورات مع نظيريه الفرنسي جان ايف لودريان والالماني هايكو ماس ووزيرة خارجية النرويج ايني اريكسن.كما ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.المعادلات تتغير في افغانستان بعد سيطرة طالبان لينتظر الافغانيون والعالم اجمع تلك المتغيرات التي اصبحت واقع حال وفرضت نفسها بالقوة وسط حالة من الخوف والذهول لدى الشعب الافغاني.