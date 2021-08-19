بالفيديو: اخلال اربيل بالاتفاق المبرم ضمن الموازنة

المشهد يتكرر في كل مرة، خلافات وسجالات قبيل تمرير الموازنة.. تنتهي بأتفاق بين بغداد واربيل تلتزم به الاولى وتنقضه الاخيرة، حكومة المركز ترسل دفعتين من المستحقات للأقليم الذي لا يبادر بسداد ما بذمته، أمر دفع الاوساط النيابية للتفكير بمساءلة الحكومة, في خطوة يجدها كثيرون غير مجدية حالياً مع احتمالية تأجيلها لتتفاقم الازمة اكثر.هذه الازمة التي يُحسن الكرد توظيفها لصالحهم كما يرى مراقبون، تدار وفق حنكة سياسية في الاقليم، يقابلها ضعف في المركز.. وهو امر يمنح كردستان نقطة قوة تمكنها من عدم الالتزام بأي أتفاق قد يبرم بين الطرفين.البرلمان يعتزم المساءلة، كيف تصرف الاموال للاقليم بينما لا يلتزم الاخير بما اتفق عليه ضمن قانون الموازنة، في خرق واضح للقانون والدستور، في أمر يبدو وكأنه تلاعب بالمال وفق الاهواء الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطن.