بعد سنوات من الانتظار.. عش النوارس يقترب من الانجاز (صور)

تترقب جماهير الزوراء افتتاح ملعب الفريق الجديد بعد قرابة 9 سنوات من الانتظار، وسيبصر المعقل الجديد النور قريبا حسب تصريحات مسؤولين والصور المتداولة للملعب.

الملعب الذي يتسع لـ 16 الف متفرج ونفذته شركة بلند باية الإيرانية، شهد تلكؤا كبيرا بسبب عوامل عديدة اولها الحرب على داعش ثم الازمة الاقتصادية التي واجهت العالم وصولا الى ازمة مالية خاصة بالفريق، وكان آخرها آثار وباء كورونا والازمة التي نجمت عنه.