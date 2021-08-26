بالفيديو: الحكومة تجدد إصرارها على إجراء الاقتراع وسط تحذيرات سياسية من مخرجاته

أغلبية الكتل السياسية مع الانتخابات وجميع الاجتماعات هي لمناقشة كيفية انجاحها في موعدها المحدد واللقاءات مستمرة لإقناع القوى المنسحبة بالعدول عن قرارها ولا صحة لأي اجتماع مرتقب يتحدث عن التأجيل بحسب أوساط نيابية .ما بين رافض ومؤيد لموعد الانتخابات .. الصراع يشتد والكفة الى الآن لصالح الحكومة في إجراء الاقتراع في العاشر من تشرين الاول لكن في المشهد السياسي المفاجأت واردة كما يقول بعض النواب ...