بالفيديو: مجلس النواب أخفق في إكمال النصاب والجلسة لم تعقد... والسبب؟

عدم الانعقاد سببه غياب النواب .. غياب له بعض المبررات حيث أكد برلمانيون أن العطلة التشريعية لم تنتهي لكن هذا لا يمنع وبحسب وصفهم من تلبية دعوة الرئاسة إلى عقد جلسة حتى وإن لم تكن لحدثٍ أو طارىء مستجد.اصعب ما يعانيه البرلمان في الوقت الحالي هو غياب التوافقات على انعقاد الجلسات ما أثر وبشكل مباشر على مستوى الحضور كما ما يرى نواب.