بالفيديو: بعد اعلان الصدر تراجعه عن مقاطعة الانتخابات المنافسة تشتد بين الخصوم

عودة الصدر الى السباق الانتخابي، جعل المنافسة تشتد بين الخصوم، وبدأت طبول حرب التصريحات الانتخابية تقرع بين المنافسين، فقد جدد نواب وسياسيون في التيار الصدري تمسكهم بمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، ورأوا أن هذا المنصب هو استحقاق صدري على مدى السنوات الماضية، في وقت كان ائتلاف دولة القانون، قد أثار فيه إمكانية فوز زعيمه نوري المالكي بولاية ثالثة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستغلا حينها مقاطعة التيار الصدري قبل التراجع عن المقاطعة.مراقبون اشاروا الى أن تلك التصريحات التي تسبق العملية الانتخابية هي جزء من حملات التسقيط التي تشنها القوى السياسية من أجل الاطاحة بخصومها، في حين لا يزال الشارع العراقي يتخوف من تكرار سيناريو احداث الانتخابات السابقة وما رافقها من عمليات تزوير للنتائج وحرق لصناديق الاقتراع.