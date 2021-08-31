بالفيديو: التحالفات السياسية في العراق تعيش صراعا داخليا قبيل الانتخابات

انشقاقات وتصدعات بدأت بالظهور داخل عدد من التحالفات التي تضم كتلا واحزابا سياسية اعلن بعضها الانفصال مؤخرا..امر عزاه مراقبون صراعا شخصيا وفئويا بين زعامات تلك الكتل لا وطنيا حسب ما يدعي مراقب للشأن السياسي.







ويرى عديدون ان التحالفات الحقيقية ستتشكل عقب الانتخابات، والتي سينبثق منها الائتلاف النهائي الذي سيحدد شكل الحكومة المقبلة.



وحتى موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول سيطرأ على الساحة السياسية بحسب متابعين العديد من التغيرات والتحركات والتصريحات التي ستثير لغطا كبيرا..فيما سيحاول البعض الاطاحة بغرمائهم السياسيين من خلال التسقيط عبر حملات دعائية مضادة او منشورات الكترونية لإخلاء الساحة.