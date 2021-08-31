بالفيديو: هل تتراجع الخارجية الامريكية عن سحب قواتها من العراق؟

تلمح واشنطن بين فينة وأخرى الى تغير مسار دعمها للعراق في مجال مكافحة الارهاب بعيداً عن المهام القتالية, في اشارة ربما تحمل بين طياتها تحرك فعلي لسحب عديد قوات التحالف المتواجدة الارض العراقية, او أنها قد تكون مجرد جساً لنبض الاوساط السياسية والشعبية بغية معرفة ردود الافعال.
ويلمح أخرون الى ان الموقف يمكن ان يتضح نهاية العام الجاري, وتتبين حقيقة ما تم التوصل في جولة الحوار الاستراتيجي الاخيرة, فيما اذا كانت واشنطن عازمة بصورة فعلية على سحب قواتها من العراق, التزاماً بتعهداتها الى الحكومة العراقية.
اشبه بالمسرحية الدبلوماسية .. لا تتعدى هذه الحدود مسألة البقاء العسكري الامريكي في البلاد، فما يحصل ليس اكثر من اعادة توصيف لهذا الوجود رغم الحديث عن انتقال العلاقة الامنية بين بغداد وواشنطن الى دور خاص بالتدريب وتبادل المعلومات إلا ان الواقع يسير الى عكس ذلك وهو عدم وجود تغيير.