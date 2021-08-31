بالفيديو: هل تتراجع الخارجية الامريكية عن سحب قواتها من العراق؟

ويلمح أخرون الى ان الموقف يمكن ان يتضح نهاية العام الجاري, وتتبين حقيقة ما تم التوصل في جولة الحوار الاستراتيجي الاخيرة, فيما اذا كانت واشنطن عازمة بصورة فعلية على سحب قواتها من العراق, التزاماً بتعهداتها الى الحكومة العراقية.اشبه بالمسرحية الدبلوماسية .. لا تتعدى هذه الحدود مسألة البقاء العسكري الامريكي في البلاد، فما يحصل ليس اكثر من اعادة توصيف لهذا الوجود رغم الحديث عن انتقال العلاقة الامنية بين بغداد وواشنطن الى دور خاص بالتدريب وتبادل المعلومات إلا ان الواقع يسير الى عكس ذلك وهو عدم وجود تغيير.