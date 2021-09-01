بالفيديو البرلمان بين التراخي والاهمال

لا طارئة ولا اعتيادية ولا حتى استثنائية النواب ماعادوا يكترثون لدعوات انعقاد الجلسات وسط اهمال واضح وتراخٍ من قبل رئاسة البرلمان في محاسبة المتغيبين والمهملين.غيابات بالجملة والتمادي وصل الى حد غياب كتل سياسية بكاملها من دون رقيب يحاسب او يسأل بحسب نوابوبما ان مجلس النواب لايزال في عطلة تشريعية تنتهي في الثالث من ايلول فلا حجة لمطالبتهم بالحضور والمبررات واضحة هذا ما اكده بعض النواب عند سؤالهم عن تلكؤ دور البرلمان