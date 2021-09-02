بالفيديو: بسبب حرب الشائعات... اجراءات صارمة بحق اي مرشح ينشر اخبارا كاذبة

حرب الشائعات تتصدر المشهد خلال الفترة الراهنة تزامنا مع قرب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المحدد اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل. فبعض الوسائل الاعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبث اخبارا تربك سير عمل المفوضية العليا للانتخابات خاصة ما يتعلق بعمل البطاقة البايومترية. اخبار استغلها بعض المرشحين للانتخابات كدعاية انتخابية للظفر بعدد من الاصوات.









محاسبة وفقا للقانون واحالة الى القضاء هذا ما تحدث به مختصون في مكافحة الشائعات تطال من يروج لتلك الاخبار المزيفة.. والسعي الى تشكيل فرق امنية تعمل على رصد من يقوم بمثل هذا الاعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.