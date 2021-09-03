بالفيديو: ازمة الكهرباء تنتقل من حرب ابراج الطاقة الى نقص الغاز

يأتي هذا التقصير من الجانب الايراني في الطاقة تزامنا مع الفترة التي منحتها واشنطن لمدة 90 أو 120 يوما كإعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.فيما تتجه الانظار والتساؤلات الى صمت الجانب العراقي اتجاه حلحلة ازمة الكهرباء المستعصية، فعلى الرغم من كل التحركات التي تقوم بها الوزارة باتجاه مشاريع الطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع الخليج، الا انها مازالت عاجزة امام تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية على مدار بضع ساعات متواصلة.وبالعودة الى ايران فان هذه الازمة التي تسببت بها الجارة ليست الاولى من نوعها اذ انقطع تجهيز الكهرباء المستوردة من الجانب الإيراني تماما قبل شهر، وعللت هذا الانقطاع بانخفاض كميات المياه، الأمر الذي أدى إلى قلة تجهيز طاقة الكهرباء بالمحطات الهيدروليكية لديهم .لتبقى معاناة العراقيين من مشكلة الكهرباء مستعصية طول السنوات الماضية، وتتفاقم يوما بعد يوم، مع اندلاع ما يعرف بـحرب أبراج الكهرباء التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلاد ليأتي انخفاض الغاز مكملا لها.