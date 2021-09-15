فيديوهات تظهر "قلما" يستخدم للتزوير بالانتخابات المقبلة!

على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع الفيديو هذا.. والذي يظهر قلما تقول تلك المواقع بانه سيستخدم لتزوير الانتخابات ..لتنفي المسؤولة عن الامر "اي المفوضية " الخبر جملة وتفصيلا.. كاشفة عن وجود ختم خاص سيكون هو الموقع الوحيد على ورقة الاقتراع.





وزارة الداخلية من جانبها كشفت عن بدئها بملاحقة تلك الصفحات والمواقع قانونيا..مبينة بانها ستطبق العقوبات على كل من يثبت نشره او تورطه بترويج تلك الشائعات.



وتقول مصادر مختصة ان تلك الشائعات تسمى بـ "الشائعات الغاطسة" والتي تطفو على السطح قبيل كل حدث مهم ومنها الانتخابات.. وتسعى بدورها لارباك اي عملية وخلق فوضى ولو بسيطة من اجل بيان وجود خلل بالعمل.