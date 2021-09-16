بالفيديو: دعم عربي وإقليمي للعراق في ملف استعادة الأموال المهربة

ولطالما مثلت الأموال المهربة إلى الخارج محور اهتمام ، إلا أنها تزايدت في الفترة الأخيرة مع تفاقم الإشكالية المالية التي تمر بها البلاد، حتى أصبحت بشكل عام محط اهتمام ومطلبا رئيسا بالنسبة للعراقيين سياسيين ومواطنين.وربما تحتاج الدول التي تقدم دعمها للعراق بهذا الملف الى ضمانات، لتحقيق ثمار ايجابية، إذ أن الاستقرار السياسي والحنكة الدبلوماسية من ابرز العوامل التي يُرى بانها ضرورية لاسترجاع تلك الاموال، وهو الموضوع الذي بدأ الحراك الحثيث بشأنه بعد القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية بهذا الخصوص .والتقت مصالح الدول الحاضرة في العاصمة مع مصلحة العراق في أطار مكافحة الفساد ومنظوماته، فكان التجاوب حاضراً لاجراء تعاون قضائي وبروتوكولي لتطويق منافذ الفساد والحد من تحرك الناشطين به.