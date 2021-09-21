بالفيديو: جلسة البرلمان لم تعقد... والسبب غير معلن!

لا جلسات ولا نصاب ولا نواب والحضور خجول جدا لا يكفي لعقد جلسة تناقش أو تصوت على ما ورد في جدول الأعمال رغم الدعوات المتكررة بضرورة عقد الجلسات لكن التهاون واللامبالاة أبرز الأسباب التي تقف وراء تعطيل مجلس النواب.
غياب النواب عن الجلسات بات أمر طبيعي جدا بالنسبة للكتل السياسية التي ترى أن عمل البرلمان انتهى تقريبا ولا جدوى من الحضور ولهذا ترى أوساط نيابية أن الحديث عن عقد جلسات خلال الفترة المقبلة أشبه بضرب من الخيال.
يبدو أن الدعوات لعقد الجلسات ماعادت تصل إلى مسامع أعضاء البرلمان ... مرة جديدة الجلسة تصاب بفقر النصاب الذي بات يلازم جميع الجلسات بحسب نواب ..