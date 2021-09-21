بالفيديو: حملات تبليط وبيع محولات الطاقة مقابل الاصوات

ومقابل ما يقدمه المرشح من أمور ربما تكلفه مبالغ ضخمة، يتبادر الى ذهن كثيرين ما هي المنفعة التي سيستحصلها المرشح في حال فوزه، وهنا يمكن الحديث عن ملفات الفساد، التي قد يلوح بها البعض من النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، لتعويض ما انفقوه حسبما يرى مراقبون.وتبرز مؤخراً اصوات مصدرها الاوساط الشعبية تطالب الجهات المختصة بمساءلة منفقي الاموال من المرشحين عن مصادر تمويلهم، ومحاسبة اولئك الذين يستغلون المال السياسي لاستمالة الجماهير، وهو الامر الذي يعد بديهيا خرقاً واضحاً لقواعد الحملات الدعائية الموضوعة.