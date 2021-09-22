بالفيديو وزارة النفط ترفع سعر ليتر النفط الاسود

بقرار عده اصحاب معامل السمنت في العراق مجحفاً, تقرر وزارة النفط رفع سعر لتر النفط الاسود من مئة وخمسين الى مئتين وخمسين دينار للتر الواحد, وهو أمر قد يسبب خسائر كبيرة, وينعكس سلبا على صناعة السمنت محليا.من مئة وخمسين الى مئتين وخمسين دينار رفعت وزارة النفط سعر لتر النفط الاسود على اصحاب معامل السمنت, بقرار عده الاخيرون مجحفاً بعد ان اشاروا الى ما قد يسببه هذا الامر من خسارة كبيرة لهم, وضرب المنتج المحلي.ويتحدث اصحاب المعامل والمستثمرين عن مقدار الخسارة المتوقعة إثر هذا القرار, مطالبين بضرورة اعادة النظر به كونه متسرعاً وغير مدروس بحسب وجهة نظرهم.ويلوح اصحاب المعامل بايقاف انتاج مادة السمنت في حال اصرار وزارة النفط على قرار رفع الاسعار, فيما نظم الآلاف من عمال المصانع وقفات احتجاج تطالب بالعدول عن القرار, وهي تحركات قد تتطور الى تظاهرات حاشدة امام مبنى وزارة النفط في حال عدم حصول ذلك.