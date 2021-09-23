التقارب الايراني الخليجي.. انعكساته على العراق والمنطقة

عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عامر الفايز، اكد ان التقارب الايراني الخليجي ودخول العراق في دور الوساطة لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر فيما بين دول الدولة سيؤدي الى تحقيق العديد من المكاسب للمنطقة عموما والعراق خصوصا، مشيرا الى ان الدبلوماسية العراقية نجحت في إبعاد العراق عن ساحة الصراعات واعادت بغداد الى مكانتها الصحيحة.وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك نجاح في ملف عودة الدبلوماسية العراقية على نطاق المنطقة والعالم وهي خطوات جعلت من بغداد تعود بشكل تدريجي الى مكانتها الصحيحة"، مبينا ان "الخطوات التي اتخذها العراق في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية هي خطوة ناجحة وتحقق المراد منها في الوصول الى تحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة التي تعتبر ذات اهمية خاصة عالميا على القطاعين التجاري والنفطي".واضاف الفايز، ان "الصراعات السابقة بين دول المنطقة جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات ما ادى الى الاضرار المباشر بالعراق على شتى القطاعات والميدان، وقد استطاع العراق في مرحلة لاحقة بالعمل على حلحلة المشاكل بين تلك الدول والتقريب فيما بينها"، لافتا إلى ان "تلك الخطوات العراقية قدمت للعراق عدة فوائد اقلها انه جعل العراق يتجنب ان تصبح أرضه مستقبلا ساحة لتصفية الحسابات ، وايضا في حال هدوء المنطقة فان العراق سيستفيد بتحقيق النشاط الاستثماري والاقتصادي والمضي في التنمية".واشار الى انه "كلما حصل تقارب بين دول المنطقة وخصوصا ايران والخليج فإن المشاكل والنزاعات سيتم حلها بشكل دبلوماسي وودي بعيدا عن الصراعات والاضطرابات يعطي المرونة لحركة النقل وانسابيته ايجابيا على الجميع"، مشددا ان "التقارب الذي مضت به الحكومة مع ايران او تركيا سيجعل العراق قادرا على استحصال جميع او اغلب حقوقه ومن بينها حقوقه المائية وفق القوانين الدولية والثنائية، لاننا اليوم نعاني من ضعف ملف المياه بسبب صراعات المنطقة".