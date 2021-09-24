بالفيديو: مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة تعيين لأصحاب شهادات المهن الطبية

وفقا لقوانين منصوص عليها تم استحصال الموافقة على اطلاق سبعة الاف درجة وظيفية تشمل اصحاب الشهادات العليا لذوي الاختصاصات الطبية والتي خصصت من قبل وزارة الصحة.. حيث اطلق مجلس الخدمة الاتحادي استمارتة الكترونيا امام هذه الشريحة لغرض التسجيل.. خلال مدة زمنية تنتهي في يوم الرابع من شهر تشرين الاول المقبل. فضلا عن احتمالية اطلاق استمارات اخرى لبقية التخصصات.









قرابة الخمسة والثلاثين الف شخص اكملوا عملية ملء المعلومات الخاصة بالاستمارة الالكترونية.. عدد يتجاوز حد الدرجات الموافق عليها.. مما تسبب بحدوث اخطاء بعملية التقديم. الامر الذي دفع بالجهات المعنية الى انشاء موقع اخر لمخاطبة المقدمين الذين وقعوا بخطأ اثناء ملء استماراتهم.