بالفيديو: غضب واستنكار واستهجان... والسبب مؤتمر السلام والاسترداد

مؤتمر السلام والاسترداد الداعي الى التطبيع مع اسرائيل عبر ثلاثمائة شخصية من ست محافظات عراقية اشعل ردود افعال سياسية وشعبية ودينية رافضة لمحاولات التطبيع اما القضاء فقد اصدرمذكرات قبض بحق القائمين على المؤتمر لمخالفته دستور البلاد وقانونها.
وعلى الرغم من اعتراض اربيل على مؤتمر يدعو للتطبيع الا ان سياق هكذا مؤتمرات لا يخلو من تنظيم داخلي وخارجي لاسيما ان التوقيت المتزامن مع العد التنازلي لموعد الانتخابات يشير الى ان هنالك من يحاول خلط الاوراق بدوافع تمهد لاثارة الفوضى من جهة وهكذا افكار مستقبلا بحسب مراقبين.
بالون اختبار لا كثر اطلقته بعض القوى السياسية برعاية شخصيات عشائرية لم تفلح بمساعيها في ظل رفض قاطع وضع المطبلين للتطبيع امام مواجهة القضاء عبرة لغيرهم وفقا لمتابعين.