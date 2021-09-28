بالفيديو: أصوات النازحين... مطمع مرشحين يحاولون كسبها من خلال وعود وصفقات

تشير المعلومات الى أن هناك محاولة من بعض المرشحين للهيمنة على أماكن في المخيمات، ومنع آخرين من الوصول إليها, إذ تحولت بعض هذه المخيمات إلى مقاطعات انتخابية لبعض المرشحين ويصل الأمر إلى صراعات في ما بينهم، إضافة إلى ممارسة ضغوط على النازحين من أجل انتخاب قوائم معينة.يطالب كثيرون ان تتركز الرقابة الاممية على تجمعات النازحين، إذا كانت جادة بتحقيق النزاهة ومنع التلاعب باصوات الناخبين من النازحينمسؤولية الحفاظ على الصوت الانتخابي ترجع الى النازح او المواطن بطبيعة الحال، هكذا تلخص رأي الاوساط الشعبيةإلى ذلك كشفت، مصادر عن إجراء صفقات كبيرة على مستوى المخيمات وذلك بعرض مبالغ مالية صادمة من أجل الحصول على مخيم كامل والذي تقدر أصواته بما لا يقل عن ألف نازح.