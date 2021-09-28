بالفيديو.. مواطنون: العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين سيضعف التغيير

يعتقد محسن وهو مواطن بسيط ان العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين لن يُحدث فارقا ما لم يكن هنالك زخم شعبي غايته التغيير فهو متحمس جدا للأدلاء بصوته في العاشر من تشرين الاول عسى ان يتغير الحال ولو بشكل طفيف.
حماس بعض الناخبين للمشاركة في اقتراع تشرين يقابله عزوف ملحوظ من قبل بعض المواطنين فهم يرون ان الانتخابات المبكرة لن تغير معادلة الاحزاب والمحاصصة التي نهشت مقدرات البلاد على مدار ثمانية عشر عام.
وما يتخوف منه المواطن هو ان الاحزاب التقليدية غيرت من قواعد اللعبة الانتخابية ونزلت الى الشارع بمرشح يقال عنه مستقل لكنه في الحقيقة قد يكون متحزب الهوى والانتماء .