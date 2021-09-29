بالفيديو: بين التحشيد الحزبي والعشائري... من يفوز ؟

الى جانب تحشيد الاحزاب الساعية لبلوغ مرشحيها الى مجلس النواب، يظهر طابعا اخر للتحشيد يحمل صبغة عشائرية، إذ تتطلع كل قبيلة الى اختيار مرشحها بغض النظر عن البرامج الانتخابية.ويجد كثيرون ان اغلب المرشحين يستغلون ضعف الوعي لدى افراد العشيرة لتحقيق الدعم لهم، وسط دعوات بضرورة الابتعاد عن العاطفة في الانتخاب لاختيار شخصيات يمكن لها ان تقدم ما هو يصب في مصلحة الوطن والمواطن.ويشوب الخريطة الانتخابية الكثير من التعقيد خاصة عقب المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت مؤخرا، ما يؤدي الى صعوبة في توقع الرابحين خاصة مع اعتماد قانون انتخابي جديد.