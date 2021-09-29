بالفيديو: بعد مؤتمر السلام والاسترداد... هل تتعثر علاقة اربيل بالمركز؟

القوى الكردية تلك بيضة القبان في كل تشكيلة حكومية هل ستتعثر علاقتها بالمركز ام انها لن تتأثر .. مراقبون للشأن السياسي اكدوا ان اربيل لن تتأثر حتى وان كانت على علم بالمؤتمر فهي بالنهاية مفاوض ثقيل على مستوى المفاوضات السياسية التي ستنطلق ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة.وبما ان اغلب الكتل السياسية تعول على القوى الكردية في معادلة الكتلة الاكبر يرى متابعون ان هذه الكتل لن تجازف في مقاطعة اربيل التي تحدثت مسبقا عن شروط ونقاط تتحالف بها مع الكتل القادرة على تحقيقها.الباحثون عن تحالفات قوية متماسكة ما بعد الانتخابات من الطبيعي جدا سيشدون الرحال الى الاقليم مجبرين لا مخيرين رغم التحفظات التي دونت على اربيل من قبل البعض بحسب مراقبين.