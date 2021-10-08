من نوابِ بحصانة وامتيازات إلى مواطنين عاديين (فيديو)

دورة نيابية تلكأت كثيرا ولم تنجز ما كان عليها وهي تجربة صريحة أمام الناخب لاختيار من يمثله في البرلمان الخامس بحسب مراقبين.قرار حل البرلمان دخل حيز التنفيذ لا سلطة تشريعية ولا رقابية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة أما الحكومة الحالية فتحولت إلى تصريف أعمال مهامها محددة بتمشية الأمور اليومية والطارئة والموازنة فقط ولايحق لها إبرام الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات و العقود بأي شكل من الأشكال.ويرى متابعون للشأن الانتخابي أن القانون الجديد قطع الطريق أمام من كان يعول على رئيس الكتلة أو القائمة ما يعني أن الناخب هو المسؤول الأول والأخير عن خياراته في مجلس النواب بدورته الخامسة.