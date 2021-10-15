ماهي اولى قرارات البرلمان المقبل.. سياسي يجيب

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك قوى شيعية وسنية وكردية أعلنت ومنذ فترة ليست بالقصيرة رغبتها في دمج هيئة الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية وهو شروع معلن لهم قبل الانتخابات، بالتالي فإن أول قرار سيصدر من تلك القوى في البرلمان المقبل هو الغاء قانون هيئة الحشد ودمج عناصرها في المؤسسة الامنية".وأضاف، ان "عرابين هذه المؤامرة ليست فقط اطراف داخلية بل هنالك دول منها السعودية والامارات وإسرائيل وأمريكا تقف خلف هذه المخططات، وقد ابتدأ هذا المشروع من خلال التزوير العلنى للانتخابات وكمثال عنها زيادة الأصوات في العديد من المحطات حيث انه في احدى المحطات كان عدد المصوتين هو 81 ألف مصوت لكن ما اعلن بعدها من أرقام هو 86 ألف ما يعني زيادة خمسة آلاف صوت اضافة الى 70 محطة لم تفتح حتى اللحظة ما يعني زيادة الأصوات المضافة الى 20 الف صوت ادخلت هنا وهناك لرفع أسماء بعض المرشحين وإسقاط آخرين".ولفت السعداوي الى ان "ماحصل هو عمل دولي منظم بالتنسيق مع اطراف داخلية، وهذه المخاوف من قبلنا لم تكن جديدة وحذرنا من قضية الناقل قبل الانتخابات والخشية من التزوير وهذا ماحصل فعلا"، مشددا على انه "في حال لم يكن هنالك عد يدوي فلن يكون هناك برلمان للدورة الحالية ومن المحتمل ان تلغى الانتخابات بشكل كامل او يكون لنا موقف اخر سوف نشهده بالايام المقبلة.