بعد الانتخابات… شروط الكتل تتصدر مشهد الخطوات الاولى لتشكيل الحكومة

لكن العودة الى التوافق مجدداً يعني الركون مرة أخرى الى مبدأ التحاصص والتقاسم, وهي نتيجة لا تختلف كثيراً على العمليات الانتخابية السابقة رغم ان الاخيرة اجريت في ظروف وآليات يقال بأنها ايجابية, وهذا يعني بحسب البعض أن لا جديد سيطال المواطن الذي طال انتظاره لايجابيات تصب في مصلحته.ويرى مراقبون أن المرحلة القادمة سترى الكثير من التصعيد، وسيخضع الجميع لاختبار صعب امام احتمالات اسهلها معقد، في طريق يصفه كثيرون بالوعر نحو تشكيل الحكومة الجديدة.