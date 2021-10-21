بالفيديو: مخاوف من تطور الاوضاع ووصولها الى الانغلاق السياسي

ويفسر البعض ما يجري من حراك في الشارع على انه محاولة للضغط على الكتل الفائزة من قبل الاطراف المعترضة لاجبار الاولى على الركون للتوافق والتحاصص في مسألة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب.أما أخرون فيذهبون في الرأى الى تحميل المفوضية مسؤولية التأخر في اعلان النتائج النهائية لتعرف جميع الاحزاب ثقلها الحقيقي ويكون للتفاوض نقطة انطلاق يمكن من خلالها وضع الحلول.في الشارع تتخوف الاوساط الشعبية من تصعيد في الاحداث قد يعيد الاوضاع في البلاد الى أزمات ومشكلات تزعزع حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها البلد.