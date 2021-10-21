بالفيديو: مخاوف من تطور الاوضاع ووصولها الى الانغلاق السياسي

رغم احتدام الجدل بشأن النتائج الاولية للانتخابات، واعتراض اطراف عدة.. إلا أن تلك القوى تتمسك بالخيارات القانونية لتوضيح وجهة نظرها بشأن ما حصل من تلاعب كما تقول، لكن الامور لم تقف عند حدود تلك السياقات إذ أن تصعيداً يشهده الشارع يهدف للضغط على المفوضية لاعادة فرز النتائج يدوياً بالاضافة الى جملة مطالب أخرى يرفعها المحتجون.
ويفسر البعض ما يجري من حراك في الشارع على انه محاولة للضغط على الكتل الفائزة من قبل الاطراف المعترضة لاجبار الاولى على الركون للتوافق والتحاصص في مسألة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب.
أما أخرون فيذهبون في الرأى الى تحميل المفوضية مسؤولية التأخر في اعلان النتائج النهائية لتعرف جميع الاحزاب ثقلها الحقيقي ويكون للتفاوض نقطة انطلاق يمكن من خلالها وضع الحلول.
في الشارع تتخوف الاوساط الشعبية من تصعيد في الاحداث قد يعيد الاوضاع في البلاد الى أزمات ومشكلات تزعزع حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها البلد.