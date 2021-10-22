بالفيديو: بين الصدريين والتنسيقين سباق محموم للوصول الى الكتلة الكبرى

الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي من منهما سيحظى بهذه الكتلة التي ستسجل بعد أول جلسة نيابية وفقاً للدستور.. الإجابة عن هذا السؤال مبمهة إلى الآن لكن الأرجح ستكون هنالك كتلة شيعية تضم جميع القوى الخصم والصديق من خلالها تشكل الحكومة.
وبما أن التفاهمات السياسية توقفت نوعا ما الى حين المصادقة على النتائج النهائية يرى مراقبون أن الحديث عن الكتلة الكبرى سابق لأوانه في الوقت الحالي ويحتاج إلى حوارات موسعة ما بين جميع الأطراف الشيعية والمكونات الأخرى لرسم خريطة تحالفات تشكل من خلالها الكتلة المعنية بالتشكيلة الحكومية المقبلة.
مابين التيار والإطار.. سباق مع الزمن للظفر بالكتلة الكبرى والاخيرة لن تتحقق بسهولة ما لم يكن هنالك تحشيد نيابي يتجاوز عتبة النصف زائد واحد بحسب أوساط متابعة.