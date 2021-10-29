حوارات سنية وسط استمرار الخلافات الشيعية.. والكرد يؤجلون مباحثاتهم مع بغداد

من جهته يكثف الجانب الكردي اللقاءات الداخلية قبل الذهاب إلى بغداد لإجراء مفاوضات مع بقية الشركاء.. الاجتماعات هذه بحسب مراقبين تأتي لتوحيد الموقف بشأن المطالب التي تعد ابرزها المناطق المتنازع عليها والموارد كالنفط والغاز.وبحسب جهات مطلعة فان الزيارة التي قام بها لانقرة مؤخراً كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر .. أذابت الكثير من الجليد المتراكم بين الطرفين السنيين الرئيسيين اللذين يبدو موقفهما موحدا الى الان بشان العديد من التفاصيل.شريكا الوطن والحكم يبدو موقفهما هذه المرة أكثر قوة من أي فترة سابقة.. فالخلافات الشيعية الشيعية؛ تبدو عميقة للحد الذي باتت فيه تمضي باتجاه احتمالية اضعاف البيت والسماح للشريكين بفرض خياراتهما.. أو على الأقل جزء كبير منها على من يتحالفون معه لتشكيل الكتلة الاكبر.