اجتماعات مستمرة بين المعترضين على نتائج الانتخابات وزعامات سياسية لتهدئة الأوضاع

بعد مطالبات من القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات وتزايد المخاوف الشعبية من دخول العملية السياسية بنفق مظلم والذهاب بالبلد نحو المجهول جمع رئيس الجمهورية القوى السياسية من اجل تهدئة الاوضاع والاحتقان السياسي ومحاولة تقريب وجهات النظر وايجاد نقطة التقاء بين جميع الاطراف.
الاجتماع تمخض عن عدة بنود اهمها توحيد الصف واشاعة روح التفاهم للحفاظ على المكتسبات العامة ومنع انزلاق العملية السياسية نحو المجهول، نقاط يراها مراقبون ظاهرها سياسي وباطنها دعوة لاستمرار الصفقات البينية وابقاء الحلول التوافقية التي سادت منذ سنوات .
ويرى مراقبون في تحركات رئيس الجمهورية ما هي الا محاولات لاعادة ثقة الطبقة السياسية خاصة الكتل المعترضة على النتائج بمفوضية الانتخابات واقناعها بالسير وفق الطرق القانونية والدستورية للخروج من الازمة الحالية.