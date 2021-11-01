اعادة مليارات الدولارات الى خزينة الدولة ضمن برنامج مكافحة الفساد

لجنة التحقيق بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية بقيادة الفريق الاول احمد ابو رغيف اطاحت برؤوس الفساد من بروج عالية محصنة الى خلف القضبان، لجنة وبفترة زمنية قصيرة اعادت مليارات الدولارات الى خزينة الدولة بعد ما كانت في جيوب السراق يسرحون ويمرحون بها من دون حسيب او رقيب.عمل اللجنة خلال هذه الفترة يختلف تماما عن عمل كل اللجان التي شكلت لمحاربة الفساد خلال عمل الحكومات السابقة هذا ما يراه مواطنون وهم يتحدثون عن اهمية استمرار لجنة ابو رغيف الى ما بعد التشكيلة الحكومية الجديدة وضرورة دعمها من خلال صلاحيات اوسع لمحاسبة المفدسين تعمل بصمت مهني من دون اي ضغوطات او تاثيرات تصيب الهدف والهدف سرعان ما يكون بالشباك. لجنة مكافحة الفساد قضت مضاجع الفاسدين وما زالت تلاحق المفسدين اينما كانوا.