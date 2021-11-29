قيادي في عزم يوضح طبيعة التفاهمات مع تحالف تقدم

وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن "الحوارات بين تحالفي تقدم والعزم وصلت مراحل متقدمة بشأن العديد من الملفات المشتركة التي تهم جماهيرنا ضمن الإطار العام للمرحلة وبما يخص البلد عموما والمحافظات الغربية خصوصا"، مبينا ان "كل ما يشاع عن حصل اتفاق على تقاسم الوزارات والمناصب هو كلام غير صحيح ومحاولات لخلط الأوراق".وأضاف العبد ربه، ان "ماحصل هو تفاهمات عامة على عدد من الملفات إما الدخول في جزئيات كل ملف فحينها سيكون لكل حادث حديث"، لافتا إلى أنه "من غير المنطقي الحديث عن تقاسم وزارات والنتائج النهائية للانتخابات لم تعلن ولم تعقد جلسة البرلمان الاولى ولم يتم ترشيح اسم لرئاسة الوزراء ولم يتم تسمية الكتلة الأكبر بالتالي فليس من المنطق الحديث اليوم عن تقاسم وزارات".ولفت الى ان "ابرز الملفات التي تم مناقشتها هي ملف المفقودين والعفو العام واعادة الاعمار والتعويضات والعوائل المهجرة وغيرها من الملفات التي تمس وضع مناطقنا وجماهيرنا".