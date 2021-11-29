بالفيديو متحور أوميكرون يرعب العالم

قلق دولي سرعان ما انتشر في جميع أرجاء العالم إثر ظهور متحور جديد من فيروس كورونا صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه يثير القلق وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".وتتوالى قرارات إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول في جنوب القارة الأفريقية عقب الكشف عن السلالة الجديدة التي يخشى الخبراء أن تكون عدواها أشد أو أسرع من دلتا في وقت تؤكد منظمة الصحة العالمية إن تحديد خطر السلالة الجديدة وشدتها يتطلب أسابيع من البحث والتحليل، فيما اعربت جنوب أفريقيا عن أسفها لقرارات بعض البلدان بتعليق الرحلات معها وإغلاق الحدود.وسجلت أسواق الأسهم الدولية أشد انخفاضاتها على مدى عام وأكثر حيث تراجعت اسعار النفط العالمية بنحو 10 بالمئة، كما وأرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظات الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ اربع سنوات إثر ظهور سلالة أوميكرون.هذا ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق عالميا منذ ظهور المتحور دلتا في الهند قبل حوالي سنة، ثم انتشاره حتى صار يمثل جميع الحالات المسجلة في العالم تقريبا.