بالفيديو: عدد مقاعد الكتل الفائزة في انتخابات 2021

الكتلة الصدرية 73 مقعدتحالف تقدم 37 مقعددولة القانون 33 مقعدالديمقراطي الكردستاني 31 مقعدتحالف كردستان 17 مقعد / تحالف الفتح 17 مقعدمجموع الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16تحالف عزم 14 مقعدالجيل الجديد 9 مقاعدحركة امتداد 9 مقاعداشراقة كانون 6 مقاعدتحالف تصميم 5 مقاعدتحالف العقد الوطني 4 مقاعدحركة بابليون 4 مقاعدتحالف قوى الدولة الوطنية 4 مقاعدحركة حسم للاصلاح 3 مقاعدتحالف جماهيرنا هويتنا 3 مقاعدجمهة تركمان العراق 1 مقعدعدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعدا من بينهم 5 نساء و 38 رجلا