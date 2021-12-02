أول موقف من الديمقراطي الكردستاني على أجتماع الاطار التنسيقي – عاجل

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، اننا "نرحب باي خطوة تصب بمصلحة العراق والشعب العراقي بمختلف الوانه ومكوناته، وتهدف الى نزع فتيل الأزمات والذهاب الى تشكيل حكومة قوية وقادرة على تحقيق المطالب الجماهيرية وتصل بالبلد الى بر الامان في ظل التحديات التي يعيشها العراق والمنطقة امني واقتصاديا وسياسيا وصحيا".وأضاف، ان "موقفنا كان ثابتا في جميع المواقف باننا من الداعمين لمنهج الحوار الدستوري والقانوني بعيدا عن لغة التصعيد ، بالتالي فإن اجتماع اليوم هي خطوة مهمة نتمنى لها ان تخرج بمواقف تصب بالمصالح العليا للبلد وتصل بجميع الاطراف الى صيغة تخدم التجربة الديمقراطية تخرجنا من الازمة بما يسمح باختزال الوقت في مشوار تشكيل الحكومة المقبلة".وكان مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اعلن، اليوم الخميس، عن بدء اجتماع الاطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.