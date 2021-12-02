بالفيديو: مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع السيد الصدر

- محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد بالمال العام.- التأكيد على خروج القوات الأجنبية ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن.- تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.- التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.- رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية.- استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.