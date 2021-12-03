كيف سيؤثر لقاء الصدر والاطار التنسيقي على ترميم البيت الشيعي؟‎‎

هو اتفاق مبدئي حاسم رغم ان البعض اكد عكس ذلك. اجتماع الصدر بقيادات الاطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري هو اكبر من كونه مأدبة غداء بل جاء كخطوة لبداية نهاية الخلافات وعلى الاغلب سيفك الانسداد الحاصل ما بين زعامات البيت الشيعي تمهيداً للمرحلة المقبلة بحسب ما يرى متابعون.لقاء الزعامات الشيعية بادرة مهمة لاسيما في الوقت الحالي فالصورة التي جمعت الصدر بزعيم ائتلاف دولة القانون ستفض الكثير من الازمات على المدى البعيد وتحديدا مرحلة تشكيل الحكومة التي ستنطلق ما بعد المصادقة على المرشحين الفائزين من قبل المحكمة الاتحادية وفقا لما تحدث به مراقبون.لقاء الاطار بالتيار هل سيعود بالمشهد السياسي الى ما تسمى بخلطة العطار.. توقع سياسي سابق لاوانه لكنه وارد في ظل سياسة تسير وفق المعطيات والممكن على حد قول بعض المراقبين.