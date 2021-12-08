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الديمقراطي الكردستاني يكشف السبب الرئيس لزيارة الكاظمي إلى أربيل - عاجل

خاص السومرية

2021-12-08 | 02:36
الديمقراطي الكردستاني يكشف السبب الرئيس لزيارة الكاظمي إلى أربيل - عاجل
5,406 مشاهدة

السومرية نيوز..

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، اليوم الأربعاء، السبب الرئيس لزيارة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى محافظة أربيل، شمالي العراق، فيما أشار إلى أن عمليات عسكرية مشتركة ستنطلق قريباً ضد داعش.

وقال عبد الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفترة القليلة الماضية شهدت عدة خروقات أمنية واعتداءات طالت قوات البيشمركة وقوات عراقية أخرى، وأوقعت تلك الاعتداءات ضحايا ومصابين"، مبيناً أن "زيارة الكاظمي تأتي ضمن هذا الإطار؛ بهدف دعم إقليم كردستان في مواجهة الإرهاب".

وأشار إلى أن "عمليات عسكرية استباقية مشتركة بين قوات البيشمركة وقوات عراقية أخرى، ستنطلق قريباً لدحر خلايا تنظيم داعش".

وبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الكاظمي بحث في الإقليم أيضاً ملفات سياسية بشأن الانتخابات وما بعدها".

وصباح اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين، الى محافظة اربيل، حيث كان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

ونفذ تنظيم داعش مؤخراً، عدة اعتداءات طالت قوات البيشمركة وقرى كردية في محيط إقليم كردستان، وكان آخرها هجمات متكررة على قرية ومواقع للبيشمركة في قضاء مخمور راح ضحيتها عدد من العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى وقوع مصابين.
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