بالفيديو: رحلة بحث عن تفاهمات تنطلق بين القوى السنية والكردية

القوى السنية تلتقي زعامات القوى الكردية في اقليم كردستان فهنالك منصبان لكلا الطرفين وكلاهما يبحثان عن ضمان سياسي في استحقاق رئاستي الجمهورية والبرلمان وهذا ما يراه متابعون حراكا طبيعيا جدا بعد كل دورة انتخابية.ذهاب القوى السنية اجمع الى اقليم كوردستان اعطى رسائل عدة الى الجانب الاخر من القوى السياسية بأن البيت السني والكردي على هبة الاستعداد للتفاوض مع الاغلبية او التوافقية شرط ان يضمن له الاستحقاق الانتخابي على مستوى رئاسة البرلمان والمناصب الاخرى في التشكيلة المقبلة بحسب متابعين.وفي البحث عن الكتلة الكبرى يبدو ان الحديث بالنسبة للقوى الكردية والسنية مبكر جدا فهي لن تتحالف بشكل رسمي لكنها قد تضع نقاط التفاوض مع اي طرف شيعي ضامن وفقا لما يراه مراقبون.