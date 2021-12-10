تحالف عزم: نقف على مسافة واحدة من الجميع ونسعى لشراكة حقيقية

اكد عضو تحالف عزم سالم العيساوي، اليوم الجمعة، على اهمية الشراكة الحقيقية في القرار وليس فقط المشاركة كما حصل بالسنوات السابقة، فيما اشار الى ان تحالفه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية.

وقال العيساوي في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف عزم الذي تشكل ويضم عدد من الشخصيات والكتل السياسية، وضع خطوط عريضة توحد هذه الأطراف من خلال التمسك بقضايا المحافظات الممثلين لها بشكل خاص وما يمر به الشعب العراقي عموما بشكل عام".

وبين ان "التحالف متماسك ومبني على اسس حقيقية تهدف لخدمة الشعب العراقي".

واضاف العيساوي، ان "عزم سيقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، ونستمع لجميع الآراء كي تتضح الأمور ونتمنى تشكيل ورقة سياسية موحدة من اغلب القوى السياسية تهم الشعب العراقي بشكل عام".

ولفت الى ان "تحالف عزم وحين يبدأ قطار المفاوضات فانه سيكون من أول التحالفات التي تضع مصلحة الشعب العراقي قبل المناصب والمحاصصة وغيرها من المسميات الضيقة".



واكد القيادي في عزم، ان "تحالفنا لديه واضحة في طريق تشكيل حكومة قوية تتحمل المسؤولية كاملة امام الشعب العراقي، كما نؤكد على اهمية ان يكون تحالف عزم شريك وليس مشارك كما حصل للاسف في السنوات السابقة حين كان تمثيل المكون مجرد مشاركة في بعض الحكومات".



وختم بالقول، اننا "لن نقبل بالمشاركة بل نريد الشراكة في القرار السياسي والامني والاقتصادي الذي يهم الشعب العراقي او سيكون لنا رأي آخر بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".