رئيس أركان البيشمركة يكشف للسومرية تفاصيل الاجتماع مع العمليات المشتركة

وقال عمر في حديث لقناة السومرية: إن "اجتماع اليوم جاء مكملا للاجتماعات السابقة بين قيادات البيشمركة وقوات الجيش العراقي"، مبينا إن "الاجتماع تم مع قادة المحاور الخامس والسادس والسابع والثامن".وأضاف، إن "اجتماعنا كان جيد، حيث تم مع قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات غرب نينوى وبوجود العمليات المشتركة".وتابع رئيس أركان البيشمركة، "اتفقنا على التعاون والتنسيق بين القطعات وتنفيذ عمليات مشتركة ضد فلول الإرهاب".وأكد، إن "داعش وعملياته بدأ يزداد في المنطقة ولهذا يجب التعاون المشترك للقضاء عليه".وشهد قضاء مخمور في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماع امني مشترك بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس اركان البيشمركة، وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية فضلا عن قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.