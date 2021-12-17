جبهة المعارضة النيابية تتسع ومراقبون: امام الجبهة مهمة ثقيلة

على خلاف ما هو معتاد في اربع دورات نيابية سابقة.. البرلمان الخامس يبدو انه سيكون بين موالاة ومعارضة نيابية.معارضة بدأت تتسع والاعداد فيها بتصاعد ومهامها تشخيص الاخطاء وتقييم الاداء وما يؤشر الى احتمالية اتساعها اكثر هو ان شكل المعارضة المقبلة لن يقتصر على قبة البرلمان فحسب فهنالك جبهة اخرى لها ثقل شعبي قد تدخل على الخط بحسب متابعين.برلمانياً جبهة المعارضة ستواجه الكثير من الصعوبات في ظل كتل كبيرة تتحكم بمصير التشريعات ومتسلطة على نصاب الجلسات حيث يرى مراقبون ان نجاح النواب المعارضين يعتمد على حجم الصمود امام الضغوطات التي ستعرقل عملهم بشتى الطرق والاشكال.وما بين موال ومعارض يبدو ان رقعة المعارضة ستزداد اكثر مما هي عليه الان لاسيما بعد قرار المصادقة على نتائج الانتخابات التي ستضع الفائز والخاسر امام طريقين اما مفاوض او رافض.