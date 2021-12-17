"مشاهد مذهلة".. عدسة السومرية توثق السيول التي اجتاحت أربيل (فيديو)

وقال قائممقام مركز أربيل، نبز عبد الحميد، إن "حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما عثر الدفاع المدني على جثث ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين، بينهم شخص فلبيني الجنسية وآخر تركي، جرفتهم المياه إثر الفيضانات التي ضربت ضواحي جنوب شرق المدينة، وفقا لفرانس برس".إلى ذلك عقد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة السيول في مدينة أربيل.وأكد بيان لمكتب بارزاني، إن " المجتمعين ناقشوا السبل الكفيلة بتقديم الإغاثة والدعم للمتضررين من الفيضانات".ورصدت قناة السومرية حجم واثار السيول في مدينة أربيل وما تسببته الفيضانات من تأثير على سكان المدينة.وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسة السومرية، السيول الجارفة في ناحية التون كوبري منطقة اورطه يقه.المصدر: السومرية+ فرانس برس