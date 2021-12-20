Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"التحالف العربي" يعلن توجيه ضربات لأهداف للحوثيين في صنعاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاطار التنسيقي يتمسك بموقفه: لا تجديد للرئاسات الثلاث

خاص السومرية

2021-12-20 | 03:33
الاطار التنسيقي يتمسك بموقفه: لا تجديد للرئاسات الثلاث
2,492 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت الحوارات التي تجريها القوى السياسية في سباقها مع الوقت في قضية التفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة تراوح في مكانها بانتظار حسم المحكمة الاتحادية لجدلية نتائج الانتخابات، ففي الوقت الذي اكد فيه سياسي ان الحوارات التي جرت بين الكتل السياسية هي حوارات بينية، أشار آخر إلى ان هناك لغة مصالح متبادلة بين القوى السياسية تفرض نفسها وتحكم الحوارات التي تجري هنا وهناك.

عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اكد ان الحوارات التي جرت بين الكتل السياسية هي بينية وتفاهمات لم تصل الى العمق في كثير من القضايا.

وقال الركابي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك بعض الحوارات التي جرت بين الكتل السياسية وداخل نفس الكتل وهي حوارات بينية لم تصل الى العمق في كثير من القضايا ومن بينها تسمية شخص رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان ولم تتعدى كونها تفاهمات بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية".
وتابع، ان "هنالك تداخل وتعقيد في العملية التفاهمية على اعتبار ان القوى السنية تنتظر تفاهمات الشيعية وبنفس الوقت فان الشيعة ينتظرون تفاهمات الكرد والسنة على اعتبار ان هناك تنسيق في الأمر من خلال انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية وفي النهاية ترشيح رئيس مجلس الوزراء".

واضاف الركابي، ان "الاطار التنسيقي في اغلب اللقاءات التي عقدها كان موقفه واحد باتجاه عدم التجديد الى الرئاسات الثلاث وقد تم التصريح اكثر من مرة في هذا الأمر"، لافتا الى ان "الكرد لم يحسموا امرهم في مرشح رئاسة الجمهورية ونفس الحال بالنسبة للمكون السني في مرشح رئاسة البرلمان بالتالي فلا يجب الإصرار على رمي الكرة في جانب البيت الشيعي".

واشار الى ان "القوى الشيعية تعقد لقاءات داخلية مستمرة اضافة الى لقاءات مع باقي القوى السنية والكردية وهو نفس الحال بالنسبة للقوى الاخرى، ولم يصلنا اي اشارة بوصول باقي المكونات الى تفاهمات متقدمة في اسم مرشحهم للمناصب السيادية والجميع يراوح في مكانه ولم يصل اي طرف الى حسم حواراتهم داخل كل مكون".

من جانبه فقد اشار عضو تحالف العزم محمد نوري العبد ربه، ان الجميع بانتظار من هي الكتلة الاكبر وهنالك لغة مصالح متبادلة بين القوى السياسية تفرض نفسها وتحكم الحوارات التي تجري هنا وهناك.

وقال العبد ربه في حديث صحفي، إن "هناك لغة مصالح متبادلة بين القوى السياسية تفرض نفسها وتحكم الحوارات التي تجري هنا وهناك على اعتبار ان القوى الكردية لديهم منصب رئيس الجمهورية وهم بحاجة الى باقي الاطراف للتصويت لمرشحهم ونفس الحال بالنسبة للقوى الشيعية فيما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء والمكون السني بالنسبة لمنصب رئيس البرلمان".
وزاد، ان "التفاهمات لدينا تجري ضمن محورين الأول داخلي ضمن المكون مع تحالف تقدم والثاني مع التحالفات الكردية والشيعية".

واستدرك العبد ربه، ان "التفاهمات مع تقدم تدور حول ملفات مشتركة تهم مناطقنا وجماهيرنا وتم التطرق لها في مناسبات عديدة ومن بينها ملفات الإعمار والنازحين والمغيبين والعفو العام ولم نذهب الى المناصب والرئاسة"، لافتا الى ان "جميع المسارات مع باقي القوى السياسية بدأنا فعليا العمل عليها وهنالك لقاءات مستمرة وفتح الابواب امام جميع القوى السياسية".

واكد ان "الجميع بأنتظار من هي الكتلة الاكبر ومتى سيذهب المكون الشيعي للتفاهم فيما بينهم وتحديد من هي الكتلة الاكبر والتي من الممكن ان نمضي ونتفاهم معها خلال الايام المقبلة وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:25 | 2021-12-20 08:25
08:05 | 2021-12-20 08:05
08:03 | 2021-12-20 08:03
المزيد
اعلان
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
25.06%
02:00 | 2021-12-19
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
02:00 | 2021-12-19
&quot;كأس العرب&quot;.. تعرف على ترتيب العراق في البطولة
18.17%
13:46 | 2021-12-18
"كأس العرب".. تعرف على ترتيب العراق في البطولة
13:46 | 2021-12-18
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
17.85%
09:10 | 2021-12-18
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
09:10 | 2021-12-18
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
14.18%
03:00 | 2021-12-19
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
03:00 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من &quot;طلاء الجدران&quot; ويصدره للخارج! (صور)
13.28%
01:17 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من "طلاء الجدران" ويصدره للخارج! (صور)
01:17 | 2021-12-19
أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
11.45%
02:27 | 2021-12-19
أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
02:27 | 2021-12-19
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.