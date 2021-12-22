تطور جديد بشأن الدعوى المقامة على قرار حل البرلمان – عاجل

وقال خشان في حديث للسومرية: إن "هذا القرار مخالف للمادة 64 ثانيا من الدستور باعتبار ان صلاحية تحديد موعد اجراء الانتخابات هي صلاحية حصرية برئيس الجمهورية بموجب المادة نفسها".وأضاف، إن "فرض يوم محدد لاجراء الانتخابات من قبل مجلس النواب هو تعدي على هذه الصلاحية وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات ، لافتا إلى إنه ترتب على هذا القرار ان يصدر مرسوم جمهوري مخالف للدستور صدر قبل حل مجلس النواب وخلق استحالة موضوعية بحيث لا يتحقق حل مجلس النواب ولا دعوة الانتخابات باعتبار انه الاول شرط تحقق الثاني والثاني شرط تحقق الأول".وتابع، "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية لمعرفة الاسباب الموجبة لهذا الحكم، مبينا ان من رفع هذه الدعوة هي نقابة المحامين وايضا انا واخرين كنت وكيلا عنهم".وأشار خشان إلى إن "المحكمة ردت الدعوى شكلا بالنسبة لنقابة المحامين وموضوعا لاخرين".