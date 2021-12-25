الصحة توجه دعوة هامة للمواطنين قبيل بدء احتفالات رأس السنة – عاجل

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ السومرية نيوز، إن "أي تجمعات ومهما كان سببها فهي تحمل مخاطر انتقال العدوى والإصابة بكورونا"، مشددا على "ضرورة تكاتف الجميع لنشر الوعي الثقافي والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".ودعا البدر، "المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير وسائل حماية من كمامات وغيرها"، لافتا إلى إن ذلك يشمل"ايضا اصحاب المطاعم والقاعات والنوادي خلال الاحتفالات".وأضاف، إن "مسؤولية نشر الوعي الثقافي هي مسؤولية الجميع، مسؤولية حكومية وغير حكومية ومسؤولية ثقافية"، مؤكدا إنه "لا يمكن التكهن بالإصابات التي تظهر خلال الأيام المقبلة لكن نأمل الألتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب خطر العدوى".