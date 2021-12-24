بالفيديو: اصلاحات السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف

* وضع حلول سريعة وناجحة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله.* محاسبة المقصرين والفاسدين مهما كانت مناصبهم.* ايصال ملفات الفساد الى المراتب العليا في الدولة للقيام بواجبها.* العمل على إقالة المحافظ وتبديله بالطرق القانونية.* ضرورة الابتعاد عن كافة اعمال الشغب وقطع الطرق وحرق الاطارات.* كل من يدعي الانتماء إلى آل الصدر في بلدية النجف "فاسد" ولا يمثله.