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عام حصد "شيخ المذيعين" و"المرجع الحكيم".. أبرز الشخصيات العراقية الراحلة خلال 2021

خاص السومرية

2021-12-28 | 04:01
عام حصد "شيخ المذيعين" و"المرجع الحكيم".. أبرز الشخصيات العراقية الراحلة خلال 2021
4,131 مشاهدة

فقد العراق خلال عام 2021 عشرات الشخصيات منها السياسية والفنية والأدبية والدينة، إثر الإصابة بفيروس كورونا أو بعد صراع مع المرض أو على نحو مفاجئ.

اذ غيب الموت منتصف الشهر الجاري ببغداد المطرب عامر توفيق والذي وافته المنية في مستشفى اليرموك عن عمر يناهز الـ 73 عام بعد صراع مع المرض، والراحل أحد اعضاء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وحظي بشهرة واسعة عراقياً وعربياً بعد مشاركته في برنامج (ذا فويس) قبل سنوات عدة.

ورحل في العاشر من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة شيخ المذيعين غازي فيصل، بعد مسيرة اذاعية تلفزيونية حافلة، وتم نقل جثنمانه الى بغداد ليوارى الى مثواه الاخير في النجف.

وعن 95 عاما غيب الموت الفنان المعماري قحطان المدفعي في الثامن من تشرين الثاني والذي ولد في الأعظمية ببغداد عام وهو الأخ الأكبر للفنان المعروف الهام المدفعي.من اهم تصاميمه المعمارية: مبنى جمعية التشكيليين العراقيين، كذلك تصميم جامع بنية ببغداد، ونصب و منتزه الرابع عشر من تموز في منطقة الكاظمية، مدينة الألعاب في جانب الرصافة ومتحف التاريخ الطبيعي، بناية وزارة المالية.

كما غيب الموت في الخامس من الشهر نفسه الفنان التشكيلي ورسام الكاريكتير منصور البكري.

ونعت الاوساط الفنية في منتصف تشرين الثاني الكاتب المسرحي فاروق محمد والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 74 عام وأثر عجز في القلب والذي كتب اكثر من 35 مسلسل تاريخي واجتماعي تم انتاجها عراقيا وعربيامنها المسلسلات التاريخية: الاصمعي، ابى حنيفة، الشافعي، القلم والمحنة (ابن مقلة)، ابي تمام طائر الشعر، الزمن والغبار، المعري، الشعر ديوان العرب.

وفي 21 تشرين الثاني الماضي رحلت التدريسية ورئيسة قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة – بنات انعام عبد العظيم والتي وافتها المنية اثر مرض.

وفي 24 تشرين الاول رحل عازف الكمان فالح حسن الذي هو من مواليد بغداد عام 1942 وفي اواخر الخمسينات ترأس فرقا موسيقية مصاحبة لأهم المطربين حينذاك. وله الفضل في اكتشاف أصوات غنائية ذاع صيتها ولحسن اثر كبير في ديمومة وتطور الغناء الريفي.

ونتيجة لحادث مؤسف رحل الشاعر الشعبي البارز سمير صبيح في 22 تشرين الاول الماضي. وفي الثامن من الشهر نفسه رحل المخرج حمودي عيدة.

وفي 17 أيلول رحل الفنان قاسم السومري، ورحل التشكيلي شهاب احمد الملا في الرابع من ايلول الماضي وهو من مواليد 1959 درس النحت في كلية الفنون الجميلة وعمل في قنوات تلفزيونية عدة.

وفي الشهر ذاته، توفي المرجع الديني البارز محمد سعيد الحكيم، اثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي 26 آب الماضي غيب الموت في دبي الفنان فتح الله احمد صالح وهو من من مواليد كركوك 1957 والراحل ملحن وموزع موسيقي ، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وهو مقيم في دبي.

واثر اصابته بفايروس كورونا رحل في 13 اب الماضي الفنان ارا يسايان بعد ان ترك دورا مهما في توثيق جماليات الازياء التراثية في منطقة وادي الرافدين، وعطاءه الثر في مجال تصميم اللوحات الراقصة والاخراج الاستعراضي للأزياء العراقية، فكان مؤرشفا للجمال والتراث العراقي.

وفي الخامس من اب، توفي الفنان عبد الرزاق مجدي، بعد اسبوع من اصابته بفيروس كورونا حيث دخل العناية المركزة في احد مستشفيات اربيل.

وفي 29 تموز الماضي رحل المصور التلفزيوني ثامر جعفر الحسون. وفي اليوم نفسه رحل الفنان علي سالم.

وفي الـ19 من الشهر نفسه رحل الموسيقي أحمد عدنان وهوعازف الكمان في فرقة كاظم الساهر وعضو الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية. ورحل الفنان البصري محمد ناصر الزبيدي في 19 تموز الماضي.

وفي 11 تموز الماضي رحل السينارست علي زين العابدين عن عمر يناهز الـ 78 أثر إصابته بفايروس كورونا وللراحل العديد من المسلسلات الاذاعية والتلفزيونية ابرزها (حكاية الزمن الصعب) (برج العقرب) (حب وحرب) (حكايات في كل العصور) كما قدم عدة مسرحيات ابرزها ( احتباس حراري) (دير بالك فساد) واعد للتلفزيون العراقي عدة برامج ابرزها البرنامج الشهير (السينما والناس).

وغيب الموت الإذاعية الرائدة أمل القباني في الشهر نفسه. والراحلة هي زوجة المذيع الكبير حافظ القباني ووالدة المخرجتين السينمائيتين دنيا القباني وايناس القباني وهي من مؤسسي العمل الإذاعي العراقي في بواكير عمل إذاعة بغداد وتعد من أوائل النساء اللواتي حصلن على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي مطلع الستينيات.

وفي 2 تموز رحل المخرج حسن المالكي. وفي 30 حزيران رحل العازف داود هوبي, وفي الخامس من حزيران رحل الفنان ماجد العزاوي وهوعضو الفرقة السيمفونية الوطنية ومسؤول المكتبة الموسيقية في الفرقة.

وفي 18 حزيران، غيب الموت الشاعرة البارزة لميعة عباس عمارة في الولايات المتحدة الأميركية عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركة إرثا ثقافيا كبيرا.

ورحل في حزيران ايضا، الشاعر العراقي سعدي يوسف عن عمر ناهز 87 عامًا في العاصمة البريطانية لندن ودُفن في مسقط رأسه بمحافظة البصرة.

وبعد معاناة مع المرض رحل الفنان فائز السنفور يوم 31 ايار الماضي، وفي 26 من الشهر نفسه توفي وفاة الفنان العراقي محمد ناجي الذي جسد دور (هليل) في مسلسل بيت الطين عبر قناة السومرية، اثر سكته قلبية.
 
وفي 16 ايار الماضي رحلت الممثلة فاتن فتحي المعروفة بنادية العراقية عن 57 عاما اثر تدهور حالتها الصحية في القاهرة مقر اقامتها اثر اصابتها بفايروس كورونا.

كما توفي الشاعر الشعبي علي الفريداوي، في 27 أيار 2021، إثر إصابته بجلطة دماغية عن عمر ناهز 38 عاما.

فيما غيب فايروس كورونا في نيسان الماضي في اربيل المطرب والملحن جعفر حسن وهو شقيق الفنان والمخرج ناصر حسن.

وفي 22 نيسان، توفي عضو مجلس النواب عدنان الأسدي، إثر مضاعفات فيروس كورونا.
 
كما توفي محمد عريبي القاضي الذي ترأس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد صراع مع فيروس كورونا في شهر نيسان.

 
فيروس كورونا تسبب بخطف روح رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معلة في اذار 2021 .

كما غيب الموت، في شباط 2021 المدرب ولاعب المنتخب الوطني العراقي السابق صباح عبد الجليل،عن عمر ناهز 70 عاما إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.
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