تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار – عاجل

وقال عضو التحاف ناصر تركي في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف الفتح سيكون له موقفا قويا وليس اعلاميا فقط بشان اسعار الصرف"، مبينا إن "هذا الموضوع اضر كثيرا بدخل المواطنين والموظفين".وأضاف، إن "قرار رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي فيه الكثير من التخبط حيث ان هنالك طبقة كبرى من الشعب تقدر بالملايين، تعاني المقت والفقر وهذا القرار أثرعليهم".وأشار تركي إلى إن "تحقيق مطالب الفقراء وارجاع سعر الصرف نتمناه من اي قائمة وليس فقط من الفتح"، مطالبا بأن "تكون هنالك مواقف كبيرة لإنزال سعر الدولار والفتح سيضغط بقوة على هذا الموضوع".وختم عضو تحالف الفتح، "هنالك رغبة ونوايا حقيقية داخل التحالف لطرح موضوع الدولار في جلسات البرلمان المقبلة وتعديله".