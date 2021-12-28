السومرية نيوز تحصد جائزة افضل وكالة اخبارية في العراق – عاجل

حصدت وكالة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، جائزة افضل وكالة اخبارية في العراق في الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام ب‍جامعة بغداد للعام 2021.

وفازت وكالة "السومرية نيوز"، بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، وذلك خلال الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام ب‍جامعة بغداد لافضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.

كما حصد "راديو سومر اف ام" المركز الثاني لأفضل إذاعة في العراق في الاستطلاع.

ويعد هذا الاستطلاع هو السنوي السابع الذي يتم اعداده من قبل اساتذة الكلية، وعرضت نتائجه في حفل اقيم اليوم الثلاثاء في مبنى كلية الاعلام ب‍بغداد بحضور شخصيات اكاديمية واعلامية واجتماعية.

وحصدت مؤسسة السومرية بكافة تشكيلاتها، العديد من الجوائز في الاستطلاعات السنوية التي تجريها كلية الاعلام ب‍جامعة بغداد نظرا لادائها الاعلامي ومهنيتها العالية في نقل الاحداث المختلفة.